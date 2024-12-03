Российский штурмовик рассказал о часовой дуэли с военным ВСУ

Российский штурмовик 15-й бригады группировки войск «Центр» Ансар Ильясов рассказал РИА Новости, что во время зачистки окопов от украинских военных в ДНР уговаривал бойца ВСУ сдаться в плен и сохранить себе жизнь.

По его словам, все случилось перед населенным пунктом Петровка, где противник находился на хорошо укрепленных позициях в лесополосе. Траншеи противника заложили крышей. Когда он с сослуживцами запрыгнул в окопы, то встретился с противником. Из-за темноты сначала они начали перебрасываться гранатами и стрелять, но затем удалось выйти на разговор.

Штурмовик рассказал о том, что он примерно час уговаривал противника сдаться и сохранить себе жизнь. Ильясов также предложил украинскому военному вместо плена отойти с занимаемых позиций к своим сослуживцам, но тот отказался. В итоге его пришлось ликвидировать, заключил россиянин.

До этого американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что украинским войскам на Красноармейском (Покровском) направлении приказано «стрелять в неустановленных лиц» на фоне быстрых темпов продвижения ВС России.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как его обманом отправили воевать на территорию РФ.