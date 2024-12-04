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Российские военные установили понтонный мост в Курской области

МО: бойцы ВС России установили понтонный мост в приграничье Курской области

Военные инженеры ВС РФ установили понтонный мост в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По информации российского оборонного ведомства, мост возвели на реке в одном из приграничных районов области.

«Возведение понтонного моста начинается с выбора места и проведения инженерной разведки. В ходе инженерной разведки проверяется исходный и противоположный берег на наличие минно-взрывных заграждений», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что военные исследуют береговой ландшафт с помощью современного оборудования и техники, а также осматривают дно реки. Установка понтонного моста была произведена в сложных условиях, сохранялась опасность обстрела артиллерией, минометами и FPV-дронами ВСУ.

До этого издание «Страна.ua» со ссылкой на карту военно-аналитического ресурса Deep State сообщало, что российские военные вытеснили подразделения украинских войск за границу РФ в Глушковском районе Курской области.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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