В Дамаске заявили, что сирийские военные установили полный контроль над городом Хама

Правительственная армия Сирии взяла под полный контроль город Хама. Об этом, ссылаясь на сирийское министерство обороны, сообщает РИА Новости.

В заявлении военного ведомства утверждается, что ранее опубликованные на страницах террористических группировок в интернете сообщения о проникновении боевиков в кварталы Саваик и Мазариб города Хама не соответствуют действительности и являются частью психологической борьбы. Правительственная армия находится по периметру города и на передовых направлениях.

Министерство обороны отметило, что в настоящее время восстанавливается контроль над позициями и рядом поселений, куда ранее проникли вооруженные террористы.

3 декабря министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна готова рассмотреть вопрос об отправке своих сил в Сирию.

Дипломат отметил, что Иран рассмотрит этот вопрос, если со стороны Дамаска поступит соответствующий официальный запрос.

Ранее политолог оценил вероятность захвата террористами власти в Сирии.