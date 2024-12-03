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Перед зданием парламента в Сеуле собралась толпа протестующих

YTN: протестующие собрались у заблокированного входа в парламент Южной Кореи

Протестующие против введения в Южной Корее военного положения собрались у заблокированного полицией входа в парламент. Об этом сообщает телеканал YTN.

По данным телеканала, у здания парламента собрались сотни человек. Они скандируют лозунги против действий президента Юн Сок Ёля, призывая его отменить военное положение и уйти в отставку.

Лидер оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён заявил, что решение о введении в стране военного положения противоречит конституции.

По словам президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, данное решение принято, «чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Минувшей ночью южнокорейский лидер провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим, утверждает Yonhap, и связано введение военного положения в стране.

Минобороны Южной Кореи также созвало совещание первых лиц военного руководства. В ведомстве призвали «усилить бдительность» на фоне нестабильности.

Ранее в Южной Корее заявили о введении контроля над всеми СМИ.

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