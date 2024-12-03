На улицах Сеула появилась военная техника на фоне введения военного положения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, несколько колонн спецтехники направлялись в сторону здания Национальной ассамблеи, где сейчас протестующие пытаются прорваться к главному зданию. В небе над Сеулом также заметили вертолеты.

Отмечается, что офицеры приказали всем батальонам находиться в состоянии боевой готовности.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во вторник объявил о введении военного положения в стране. По словам главы государства, данное решение принято, «чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Минувшей ночью лидер Южной Кореи провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим, утверждает Yonhap, и связано введение военного положения в стране.

Минобороны Южной Кореи также созвало совещание первых лиц военного руководства. В ведомстве призвали «усилить бдительность» на фоне нестабильности.

Ранее в Южной Корее заявили о введении контроля над всеми СМИ.