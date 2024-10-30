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В Пентагоне рассказали о защите Южной Кореи ядерным оружием

Остин: США намерены защищать Южную Корею всеми видами вооружений

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Evan Vucci/AP

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты намерены защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

Остин заверил министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна в том, что Соединенные Штаты в полной мере привержены обороне Республики Корея, а расширенное обещание сдержанности остается неизменным. Оно подтверждается полным набором американских конвенциональных средств ракетной обороны, ядерными и продвинутыми неядерными вооружениями, подчеркнул глава Пентагона.

Он добавил, что Вашингтон также намерен проводить большой набор военных учений с Сеулом.

26 октября в МИД Северной Кореи заявили, что США являются главными «зачинщиками» роста напряженности в регионе.

В министерстве добавили, что военные учения США и Южной Кореи несут наступательный и агрессивный характер. Они являются более ярким по масштабу, содержанию и характеру и представляют собой весьма опасную военную провокацию, подчеркнули дипломаты.

Ранее появилась фотография флага КНДР в зоне СВО.

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