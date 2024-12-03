Суд принял иск об обращении в доход России имущества экс-замглавы санатория МО РФ в Турции

Военная прокуратура Черноморского флота подала иск с просьбой обратить в доход Российской Федерации квартиру, земельный участок и парковочное место в Турции, принадлежащие бывшей заместительнице начальника санатория Минобороны России в Крыму Елене Шараповой и ее сыну. Эти активы были приобретены на неподтвержденные доходы, как сообщила в социальной сети «Вконтакте» Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Она отметила, что суд принял к производству иск Военной прокуратуры в защиту интересов РФ. В иске говорится о несоответствии расходов официальным доходам Шараповой, которая ранее занимала должность заместителя начальника ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова» Министерства обороны России.

Лебедева пояснила, что в процессе проверки было установлено, что с 2020 по 2023 годы Шарапова предоставляла неполные и недостоверные данные о своих доходах, расходах и имуществе с целью скрыть наличие недвижимости в Турции. Кроме того, она трудоустроила своего сына в санаторий.

Прокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков, приобретенное на неподтвержденные доходы, что включает в себя квартиру, земельный участок и парковочное место, или взыскать денежную сумму, эквивалентную стоимости этой недвижимости. Общая сумма иска составляет 18 547 490,47 рублей.

Предварительное судебное заседание назначено на январь 2025 года. В то же время судом были приняты обеспечительные меры, запрещающие Шараповой и ее сыну осуществлять сделки с имуществом на территории Турции.

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