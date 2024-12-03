Украинский дрон атаковал многоквартирный жилой дом в Белгородской области

Житель поселка Политотдельский, расположенного в Белгородской области, получил ранение в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, украинские бойцы нанесли удар по населенному пункту в темное время суток. Целью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) стал многоквартирный дом.

«В результате детонации дрона <...> был ранен мирный житель. Ближе к обеду он обратился за медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу», — рассказал глава российского субъекта.

Он уточнил, что врачи диагностировали у мужчины баротравму. После этого пострадавшего доставили в городскую больницу №2 в Белгороде. Сейчас медики оказывают гражданину всю необходимую помощь, подчеркнул Гладков.

Также, по словам губернатора, атаке БПЛА подвергся город Шебекино. Здесь беспилотники ВСУ несколько раз ударили по одному из предприятий, из-за чего на его территории начался пожар.

«Произошло возгорание в производственном здании. Информация о последствиях уточняется», — добавил Гладков.

Ранее в Белгородской области мужчина получил ожог в результате атаки украинского дрона на частный дом.