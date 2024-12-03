На Украине критически важные предприятия могут вновь бронировать работников

На Украине критически важные предприятия могут вновь бронировать сотрудников от мобилизации. Об этом сообщает в Telegram-канале министерство экономики страны.

«Минэкономики восстановило предоставление статуса критически важного предприятиям для бронирования… Критически важные предприятия уже подали 3500 заявлений на бронирование 26,7 тысячи работников», — говорится в сообщении.

В октябре на Украине решили провести проверку выдачи отсрочек от армии сотрудникам критически важных предприятий, позднее процедуру бронирования приостановили.

Также стало известно, что все отсрочки от мобилизации, которые были ранее выданы минэкономики Украины через единое приложение электронного документооборота «Дия», прекращают действовать с 28 февраля 2025 года. Сообщалось, что выданные ранее отсрочки могут быть аннулированы до окончания их действия, если предприятие не производит товары или не выполняет работы для армии или лишается статуса критически важного.

Ранее на Украине десятки тысяч работников потеряли бронь от мобилизации.