Семья с детьми из курского приграничья на протяжении 3,5 месяцев практически не покидала свой дом из-за нахождения неподалеку танков и другой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказала местная жительница Валентина RT, украинские военные пришли в их село в начале августа.

Жители могли выходить только за водой и продуктами, причем только по специальным пропускам. По ее словам, военные Украины не позволяли им эвакуироваться, утверждая, что Россия якобы не предоставляет гуманитарные коридоры.

«На самом деле украинские военнослужащие просто использовали нас как живой щит, пряча свою технику за нашими домами. Мы фактически оказались в плену», — отметила Валентина.

Она оставалась в селе вместе с четырьмя детьми, мужем и отцом до середины ноября. Затем ВСУ вывезли семью в Сумы. Валентина рассказала, что там женщин и мужчин разделили, а мужчин постоянно допрашивала Служба безопасности Украины. В Сумах они провели шесть дней, прежде чем Валентина вместе с семьей смогла вернуться в Россию.

Во вторник житель села Гончаровка Суджанского района Андрей Новицкий рассказал, что военнослужащие ВСУ обстреливали жителей, когда те пытались покинуть приграничные районы Курской области.

Ранее Росгвардия уничтожила сеть блиндажей ВСУ в Курской области.