Сирийские боевики могли получить доступ к Starlink

Судя по действиям террористических группировок в Сирии, при нападении на Алеппо они имели доступ к данным со спутников и связь Starlink. Об этом со ссылкой на источник, близкий к сирийским спецслужбам, сообщает РИА Новости.

Источник отметил, что наблюдаемое недавно управление операциями на больших расстояниях свидетельствует о широком применении космических спутников. Возможно, для координации действий штурмовых групп использовались технологии Starlink.

«Такими средствами при управлении операцией могли пользоваться только США и страны с развитыми передовыми технологиями», — сказал собеседник агентства.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии объявило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее в Кремле пообещали продолжить поддержку Сирии.