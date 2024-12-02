Разрыв численности солдат Украины и России решит исход конфликта на Украине. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Разрыв между российскими и украинскими усилиями по набору новобранцев, вероятно, окажется гораздо более важным в определении хода войны», — заявили источники издания.

По мнению неназванных американских чиновников, украинская армия сталкивается с серьезной нехваткой личного состава на передовой, а также с медленной мобилизацией и подготовкой. Один из источников издания отметил, что Россия «умудряется немного расширить свои силы», хотя и несет большие потери. В материале также говорится, что самым решающим фактором на поле боя будет желание солдат ВСУ бороться, чтобы стабилизировать линию фронта.

До этого генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что план США по ослаблению российской стороны не сработал, а положение украинской армии постоянно ухудшается, несмотря на западные поставки вооружения.

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