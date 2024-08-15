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Госдеп США одобрил продажу Германии ракет для Patriot

Пентагон: Госдеп США одобрил продажу ФРГ ракет для ЗРК Patriot на $5 млрд

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Global Look Press

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Германии ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство по сотрудничеству в области безопасности, которое входит в состав Пентагона.

«Согласно данным ведомства, правительство ФРГ запросило у Вашингтона возможность закупки до 600 ракет данного типа», — уточнили в сообщении.

Германия также получит сопутствующее оборудование, тренировочные программы, запчасти — весь комплекс необходимых услуг.

В Пентагоне назвали будущую сделку полезной, так как она должна послужить интересам внешней политики США через поддержку ключевого союзника в Европе.

До этого сообщалось, что Польша и США подписали контракт на поставку в распоряжение польской армии 96 ударных вертолетов Apache AH-64E, военная техника будет отправлена в Польшу в 2028 году. Соединенные Штаты также предоставят Польше пакет услуг по логистике и обучению личного состава польской армии управлению вертолетами, поставку боеприпасов и запасных частей для этой военной техники.

Ранее Польша подписала контракт с США на производство 48 установок ЗРК Patriot.

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