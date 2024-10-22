В США восхитились российскими подлодками, назвав их лучшими

США считают российские подводные лодки лучшими в мире. Об этом говорится в статье издания The National Interest.

«Сегодня ударные подводные лодки имеются в эксплуатации более чем в двух десятках стран, но эти пять классов по праву считаются лучшими из лучших», - пишет издание.

Одними из лучших подлодок в мире издание назвало серию российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами проекта 945А «Кондор». Такие подлодки, пишет NI, «были специально разработаны для поисково-уничтожительных миссий». Подчеркивается, что на момент проектирования подлодки этой серии имели большую скорость и глубину погружения, чем ее американские аналоги.

Подводные лодки проекта 885 «Ясень» также считаются на Западе одними из лучших на планете. Как пишет National Interest, на их борту имеется десять шахт для вертикально стартующих крылатых ракет, и, по имеющимся данным, подлодки также могут быть оснащены крылатыми ракетами «Калибр».

Далее издание называет западные серии подводных лодок, которые журнал поместил на третье (класса Astute), четвертое (класс «Вирджиния») и пятое места (класс Seawolf).

До этого главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев заявлял, что наличие у России стратегических подводных лодок обеспечивает безопасность страны и снижает риски начала полномасштабного конфликта.

Ранее сообщалось, что ремонт атомной подлодки «Лошарик» планируют завершить в 2025 году.