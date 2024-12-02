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Немецкая компания начала массовое производство дронов с ИИ для Украины

FAZ: немецкая компания начала массовое производство дронов с ИИ для Украины

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Depositphotos

Немецкая компания Helsing начала массовое производство боевых беспилотников, управляемых при помощи искусственного интеллекта (ИИ), которые направят Украине. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что с начала 2025 года мюнхенская компания планирует производить 1000 дронов в месяц. Тип HX-2 будет оборудован искусственным интеллектом, что должно позволить им обходить средства радиоэлектронного подавления.

До этого сообщалось, что в России смогли разработать беспилотник самолетного типа «Молния», систему наведения которого снабдили искусственным интеллектом (ИИ) — дрон способен самостоятельно отыскать противника. В настоящее время новый беспилотник испытывают в боевых условиях. В частности, «Молния» поддерживала штурмовые группы при взятии населенного пункта Красногоровка.

Ранее в зоне СВО заметили загадочный российский беспилотник.

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Операция на Украине
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