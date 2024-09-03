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В зоне СВО заметили загадочный российский беспилотник

Defence Blog: на Украине заметили загадочный российский беспилотник

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На Украине заметили загадочный беспилотник, который Вооруженные силы РФ применили в ходе одной из воздушных атак. Об этом сообщает Defence Blog.

До этого беспилотник этой модели был сбит 30 августа. Изготовленный по аэродинамической схеме «летающее крыло» аппарат оснащен одним реактивным двигателем. Он не переносил оружия и видимого разведывательного оборудования.

Автор статьи допустил, что дрон был экспериментальной моделью либо использовался в качестве приманки.

7 августа в Минобороны сообщили, что бойцы группировки «Юг» ВС РФ ударили по позициям украинских военных новым беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «Молния», оснащенным искусственным интеллектом.

В июне расчет беспилотного летательного аппарата Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России применил новый беспилотник «Альбатрос» в зоне проведения специальной военной операции.

В феврале украинские СМИ сообщали, что ВС РФ применили новые дроны, отличительной способностью которых является способность проявлять устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее российские войска начали использовать под Курском уникальный дрон.

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Операция на Украине
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