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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли в Курской области более 250 военнослужащих

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Станислав Красильников/РИА Новости

За минувшие сутки потери Вооруженных сил Украины в Курской области составили более 250 военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.

Из техники были уничтожены один украинский танк, четыре миномета, две боевые бронированные машины, два автомобиля и боевая машина пехоты.

Один украинский военнослужащий сдался в плен.

2 декабря Минобороны РФ сообщило, что экипаж российского вертолета Ка-52М ударил по опорному пункту и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, и показало соответствующие кадры. По информации ведомства, боевая машина нанесла удар с помощью авиационных ракет. После атаки экипажи осуществили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Как заявили в министерстве, уничтожение всех целей ВСУ подтвердил передовой авиационный наводчик.

Ранее российский офицер рассказал, что при атаках в Курской области ВСУ используют технику НАТО.

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