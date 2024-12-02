Украинский пленный рассказал, как командование его обмануло

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманом перебросили в Курскую область, однако командование говорило им, что это будет поездка на три дня. Об этом рассказал пленный украинский солдат Владимир Горбатко, чьи слова приводит РИА Новости.

О том, что украинских солдат привезли в другую страну, они узнали только на месте, отметил Горбатко.

«Сказали, через три дня поменяют. В итоге эти три дня просидели под дождем, автоматы поклинили», — рассказал пленный.

Он вспоминает, как вместе с сослуживцами решил сдаться, когда на их позиции вышли российские десантники. Горбатко добавил, что солдатам ВСУ было нечем сражаться с ними из-за вышедшего из строя оружия. При этом, по словам Горбатко, когда они сдавались в плен, подразделения украинской армии «в ответку начали их накрывать из минометов».

Ранее несколько украинских десантников сдались в плен в Харьковской области.