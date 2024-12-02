Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский пленный рассказал, как командование его обмануло

Пленный солдат ВСУ Горбатко заявил, что его обманом перевели в Курскую область

close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманом перебросили в Курскую область, однако командование говорило им, что это будет поездка на три дня. Об этом рассказал пленный украинский солдат Владимир Горбатко, чьи слова приводит РИА Новости.

О том, что украинских солдат привезли в другую страну, они узнали только на месте, отметил Горбатко.

«Сказали, через три дня поменяют. В итоге эти три дня просидели под дождем, автоматы поклинили», — рассказал пленный.

Он вспоминает, как вместе с сослуживцами решил сдаться, когда на их позиции вышли российские десантники. Горбатко добавил, что солдатам ВСУ было нечем сражаться с ними из-за вышедшего из строя оружия. При этом, по словам Горбатко, когда они сдавались в плен, подразделения украинской армии «в ответку начали их накрывать из минометов».

Ранее несколько украинских десантников сдались в плен в Харьковской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами