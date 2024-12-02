Эксперт призвал к бдительности на фоне заявлений Сырского о контрнаступлении ВСУ

Военный эксперт, аналитик Сергей Простаков прокомментировал недавнее заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о намерении провести новое контрнаступление. Специалист подчеркнул, что российскому командованию следует быть крайне внимательным, поскольку противник не заботится о том, чтобы сберечь Украину, а потому иррационален. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«Действия не имеющего рациональной мотивации противника просчитать трудно. Действующая киевская власть создана Западом заботиться не о сохранении Украины, а о максимальном ущербе для России», — отметил Простаков.

Эксперт считает, что Россия не допустит повторения ситуации в Курской области, поскольку ошибки прошлого были учтены. При нынешнем раскладе, по его словам, ВСУ будет сложнее застать российские войска врасплох.

В конце ноября Сырский заявил, что ВСУ намерены перехватить инициативу и провести новое контрнаступление. Бывший депутат Верховной рады Олег Царев считает, что президент Украины Владимир Зеленский может «рискнуть и попробовать», несмотря на отсутствие ресурсов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что граждане Украины больше доверяют Залужному и Буданову, чем Зеленскому.