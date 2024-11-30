В Финляндии начинаются масштабные военные учения

В Финляндии вблизи российской границы начались сухопутные учения с участием 2,8 тысяч военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что учения пройдут в Каяани и Кухмо на полигонах Вуосанка и Сотинпуро с 30 ноября по 4 декабря.

В учениях будут участвовать 2,8 тысяч военных. Также будут использованы 600 единиц транспортной и боевой военной техники, транспортный вертолет NH90 и легкий вертолет MD 500.

Военные отработают подготовку к наступлению и обороне, ведение боя на изнурение наступающего противника, а также ведение боя в темное время суток, и ведение боя в условиях финской зимы.

До этого телерадиокомпания ERR сообщала, что в первой половине декабря запланировано проведение военных учений «Молния» (Picne) в Эстонии с участием стран Североатлантического альянса (НАТО).

14 ноября стало известно, что Швеция и НАТО провели учения Dynamic Merlin 24, во время которых отрабатывались методы поиска субмарин в Балтийском море. Учения организовали шведские ВМС совместно с 1-й постоянной военно-морской группой НАТО (SNMG1). В ходе мероприятий участвовали корветы, фрегаты, вспомогательные суда, вертолеты и самолеты из ряда стран, включая Бельгию, Францию, Нидерланды и Великобританию.

Ранее Швеция и НАТО провели учения в Балтийском море.