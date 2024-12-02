Южная Корея поставит в Перу бронетранспортеры

Южнокорейская корпорация STX поставит в Перу 30 бронетранспортеров K808 на $60 млн. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Тяжелую военную технику производит компания Hyundai Rotem. Эта сделка составляет около 9% объема продаж компании STX за год. Перуанскую сторону в соглашении представляет оружейный завод FAME.

В компании обратили внимание, что сделка стала результатом пятилетнего сотрудничества с перуанским заводом. Стороны настроены на долгосрочное техническое сотрудничество, включая экспорт оборудования. Соглашение станет первым примером поставок южнокорейской бронетехники в страны Латинской Америки.

В конце ноября Нидерланды отправили Украине три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс. Он отметил, что хочет поддержать страну, которой предстоит суровая зима из-за продолжающихся разрушительных воздушных атак.

Ранее Финляндия анонсировала производство беспилотников для поставок на Украину.