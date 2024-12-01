Стало известно о ходе расследования дела о некачественных бронежилетах для ВС РФ

Сотрудники Следственного комитета РФ все еще ведут допросы свидетелей по делу о поставке дефективных бронежилетов для Вооруженных сил России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«По уголовному делу необходимо продолжить допросы свидетелей, осмотры изъятых предметов и документов, получить заключения экспертиз», — указано в бумагах.

По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» совершили хищение средств, выделенных Минобороны РФ, поставив не менее 20 тысяч бронежилетов на 2 млрд рублей, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.

Главными обвиняемыми проходят генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Все трое арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты дела вину не признают. Гендиректор настаивает, что качество поставленной продукции его компании доказала экспертиза в одной из войсковых частей, которой достались бронежилеты.

Ранее стало известно, что один из обвиняемых по делу о бронежилетах для ВС РФ заключил соглашение со следствием.