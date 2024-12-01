Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юный житель Курской области каждый день встречает с триколором российских военных

Мальчик из Курской области каждый день приветствует военных с триколором в руках

close
РИА Новости

Третьеклассник из Обоянского района Курской области по имени Сережа ежедневно встречает с российским триколором в руках проезжающих из зоны боевых действий военнослужащих. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

Российские солдаты дали мальчику позывной «Патриот». Сереже 9 лет, он младший ребенок в многодетной семье, где всего воспитывают шесть детей. По словам школьника, он мечтает стать военным и служить в Воздушно-десантных войсках.

Сережа рассказал, что проезжающие мимо дома военные уже узнают его и сигналят. Часто они останавливаются и жмут руку, отметил мальчик. Бойцы из подразделения «Морская пехота» подарили ему игрушечный автомат и настоящий тактический шлем. Также Сережа собрал коллекцию шевронов и флагов, которые военные ему подарили.

Российский военнослужащий с позывным «Есаул» рассказал РИА Новости, что чувствует моральную поддержку, когда видит третьеклассника с российским флагом.

Ранее женщина заявила, что поддерживает Россию после того, как вывесила триколор в Одессе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами