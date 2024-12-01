Третьеклассник из Обоянского района Курской области по имени Сережа ежедневно встречает с российским триколором в руках проезжающих из зоны боевых действий военнослужащих. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

Российские солдаты дали мальчику позывной «Патриот». Сереже 9 лет, он младший ребенок в многодетной семье, где всего воспитывают шесть детей. По словам школьника, он мечтает стать военным и служить в Воздушно-десантных войсках.

Сережа рассказал, что проезжающие мимо дома военные уже узнают его и сигналят. Часто они останавливаются и жмут руку, отметил мальчик. Бойцы из подразделения «Морская пехота» подарили ему игрушечный автомат и настоящий тактический шлем. Также Сережа собрал коллекцию шевронов и флагов, которые военные ему подарили.

Российский военнослужащий с позывным «Есаул» рассказал РИА Новости, что чувствует моральную поддержку, когда видит третьеклассника с российским флагом.

Ранее женщина заявила, что поддерживает Россию после того, как вывесила триколор в Одессе.