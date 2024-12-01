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Власти Славянска закрыли школы и отменили массовые мероприятия

«Страна.ua»: в Славянске закрыли школы и запретили массовые мероприятия

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Макс Ветров/РИА «Новости»

В подконтрольном Киеву Славянске в Донецкой народной республике закрыли школы и отменили публичные мероприятия. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на распоряжение мэра Вадима Ляха.

«Власти запретили все виды офлайновой деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта», — говорится в сообщении.

Образовательные учреждения перешли на дистанционный формат учебы, отмечается в публикации.

Такое решение принято «из-за обострения ситуации с безопасностью», добавили в издании.

Накануне венгерский политический эксперт Георг Шпетле заявил, что западным странам и Украине нужно признать, что Киев проиграл в конфликте, а действующий украинский лидер Владимир Зеленский будет вынужден отказаться от Донбасса вслед за Крымом. По словам политолога, Зеленский должен согласиться на мир в обмен на территории, иначе потеряет еще больше людей и территорий. Он добавил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа убедит украинского лидера в том, что прекращение огня необходимо.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте «очень сложной» для ВСУ.

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