Лавров заявил о готовности России бороться за Арктику

Россия полностью готова отстаивать интересы в Арктике. Об этом в интервью для цикла документально-постановочных фильмов «Советский прорыв» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы видим, как НАТО наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане», — рассказал Лавров.

Он отверг утверждения о том, что у НАТО есть право на интересы в Арктическом регионе, основанное на участии Норвегии в альянсе. По словам Лаврова, Арктика не является территорией НАТО.

До этого помощник президента России Николай Патрушев утвердил состав и положения советов Морской коллегии.

Ведомство будет заниматься защитой национальных интересов России в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности России по всему миру.

Ранее Патрушев заявил, что Запад хочет ограничить доступ РФ к морской инфраструктуре.