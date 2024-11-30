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Минобороны заявило о ликвидации пункта управления дронами ВСУ у Часова Яра

Минобороны: танкисты «Юга» уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Часова Яра

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РИА «Новости»

В Донецкой народной республике (ДНР) экипажи танков Т-72Б3 «Южной» группировки ВС РФ ликвидировали пункт управления беспилотниками ВСУ у Часова Яра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что танкисты поддерживают штурмовые подразделения и помогают им занимать более выгодные позиции. Кроме того, экипажи боевых машин поражают живую силу и технику ВСУ, что дает возможность срывать ротации и подвоз боеприпасов противнику.

Накануне Mash узнал о том, что около 700 солдат ВСУ, минимум 100 из которых — иностранные наемники из Грузии, Колумбии и Италии, попали в полуокружение в районе огнеупорного завода в Часовом Яре. По данным журналистов, российские войска уже контролируют все основные выходы с территории завода.

Как пишет Telegram-канал, российские военные не спешат штурмовать позиции противника и наносят точечные артиллерийские и авиаудары, в том числе корректируемыми авиационными бомбами калибрами в 500, 1500 и 3000 кг. По данным Mash, особую роль в Часовом Яре играют военные из 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил РФ.

Ранее военный аналитик спрогнозировал сроки взятия под контроль Часова Яра.

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