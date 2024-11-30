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Израильские ВВС нанесли удары по территории Сирии

Израиль объявил об ударах по объектам «Хезболлы» на границе Сирии с Ливаном

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Ammar Awad/Reuters

Военно-воздушные силы утром 30 ноября нанесли удары по территории Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По заявлению ЦАХАЛ, целью ударов были объекты военной инфраструктуры, которые активно использовались ливанской шиитской организацией «Хезболла» для контрабанды оружия с сирийской территории в Ливан. Это объекты, расположенные рядом с пограничными переходами между Сирией и Ливаном.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре 2023 года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии.

На этой неделе Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу в среду, 27 ноября. Президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее несколько группировок в Сирии начали наступление на Алеппо.

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