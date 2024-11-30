В России отменили положение о кадровом резерве на гражданской службе

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ об отмене положения о кадровом резерве ведомства на гражданской службе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале.

Новый документ был подписан, поскольку предыдущие утратили свою актуальность. Речь идет в том числе о приказе о кадровом резерве, подписанном в 2017 году при тогдашнем министре обороны Сергее Шойгу.

В пояснительной записке к новому документу говорится, что положение о кадровом резерве Минобороны РФ, определяющее порядок формирования кадрового резерва и работы с ними, утверждается указом президента.

Реализация приказа главы Минобороны не потребует дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета, говорится в документе.

В кадровом резерве оборонного ведомства речь шла о должностях на гражданской госслужбе. Он создавался для того, чтобы россияне имели равный доступ к федеральной государственной гражданской службе, могли своевременно замещать должности гражданской службы в Минобороны, способствовать формированию высокопрофессионального кадрового состава оборонного ведомства и иметь возможность профессионального роста на этих позициях.

Ранее Путин исключил иноагентов из кадрового резерва госорганов.