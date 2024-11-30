Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 140 военнослужащих за сутки в зоне ответственности «Востока». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.

«В течение суток противник потерял до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину MaxxPro, самоходную артиллерийскую установку Caesar, автомобиль и четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказал Чехов.

Подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил России принимают участие в боевых действиях на стыке Донецкой Народной Республики и Запорожской области, активно продвигаясь и нанося поражение ВСУ в районе Великой Новоселки и к юго-западу от Курахово в ДНР.

До этого главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский написал в социальных сетях, что принял решение усилить группировку украинской армии на Покровском и Кураховском направлениях.

Ранее Зеленский назвал причину неукомплектованности ВСУ на востоке Украины.