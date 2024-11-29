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В Белоруссии разрабатывают аналог Starlink для нужд армии

Начальник связи ВС Белоруссии Романив рассказал о разработке аналога Starlink

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Lisi Niesner/Reuters

Белорусская армия к декабрю получит разработанный в республике мобильный комплект связи для нужд армии, который называют аналогом Starlink. Об этом сообщил начальник связи Вооруженных сил (ВС) Белоруссии Вадим Романив в эфире телеканала »Беларусь 1».

По словам начальника связи, эта разработка была представлена президенту Белоруссии еще в прошлом году.

«В этом году мы в конечном итоге доработали этот комплект практически до совершенства и улучшили его качество, количество предоставляемых услуг», — отметил Романив.

Начальник связи подчеркнул, что до начала нового учебного года, который начинается в армии в декабре, новый комплект связи будет передан ВС Белоруссии.

19 ноября начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Руслан Чехов рассказал, что ВС республики приступили к модернизации реактивных систем залпового огня «Смерч». По его словам, белорусская армия также развивает беспилотные авиационные комплексы и средства радиолокационной разведки.

Ранее в Белоруссии рассказали о многолетней подготовке плана вторжения в республику.

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