Белоруссия приступила к модернизации РСЗО «Смерч»

Белорусская армия модернизирует реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». Об этом заявил начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Руслан Чехов, сообщает минобороны страны.

По словам военного, в Белоруссии продолжается модернизация РСЗО «Ураган», а также самоходных гаубиц «Гвоздика», «Акация» и «Гиацинт».

Также белорусская армия развивает беспилотные авиационные комплексы и средства радиолокационной разведки, отметил Чехов.

До этого «Известия» писали, что реактивные морские бомбометы РБУ-6000 «Смерч-2», которые применяются в зоне специальной военной операции в качестве сухопутных установок, имеют недостатки по сравнению с РСЗО «Град». По мнению издания, основной проблемой сухопутной версии РБУ-6000 является наведение на цель. В случае применения на корабле против подводных лодок установка осуществляет огонь по площадной цели из-за неизвестного точного местоположения лодки. При использовании на суше для прицеливания требуется проведение расчетов углов вертикального наведения или прицеливание «на глаз», отметили эксперты.

Ранее Алаудинов заявил, что Украина пытается втянуть в конфликт Белоруссию.