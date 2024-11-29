Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) могло скопить резервные силы для локальных ударов по территории России. Об этом сообщил в эфире радио «Спутник» военный эксперт Андрей Марочко.

Эксперт пояснил, что такие действия могут быть предприняты на фоне поражений украинской армии на фронте, а упаднические заявления киевского режима в СМИ могут ослаблять бдительность перед такой атакой.

«По моему мнению, украинскому командованию удалось скопить некие силы, которые можно использовать для локальных ударов и по территории РФ», — заявил Марочко.

Эксперт добавил, что надежда на предотвращение подобных ударов возлагается на российскую разведку. Кроме того, Марочко подтвердил, что, по имеющимся у него сведениям, в рядах украинской армии крайне низкое морально-психологическое состояние.

Незадолго до этого журналист польского портала Onet Мартин Вывал писал, что российская армия продолжает продвигаться на Украине, в ближайшее время украинский фронт может быть прорван. По мнению публициста, на это влияют недостаточные темпы мобилизации на Украине, острая нехватка личного состава в рядах ВСУ, а также быстро развивающаяся российская военная промышленность.

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