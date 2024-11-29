Минобороны РФ раскрыло суточные потери ВСУ в Курской области

В течение суток потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 340 военнослужащих. Также были уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина и 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов, сообщает Минобороны РФ.

Всего с начала боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36 600 военнослужащих.

Несколькими часами ранее Telegram-канал «Мой Курск» опубликовал фото с остатками уничтоженного в Курской области британского танка Challenger 2, которым пользовались ВСУ. На кадрах видно лежащую на земле башню танка — вероятно, ее «метнули» после удачного попадания по нему снарядом со стороны российских военнослужащих.

Утром в пятницу Министерство обороны показало кадры, на которых запечатлено поражение живой силы Вооруженных сил Украины на Курском направлении.

В ведомстве рассказали, что разведывательные БПЛА испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон» обнаружили военнослужащих ВСУ, которые пытались изменить свои позиции мелкими группами. Обнаруженные цели были оперативно переданы ударным средствам, и расчетами FPV-дронов центра «Рубикон» противник был полностью уничтожен.

Ранее появились кадры уничтоженного в Курской области редкого танка ВСУ.