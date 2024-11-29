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Белгородская тероборона случайно сбила российский беспилотник за 10 млн рублей

Появилось видео, как тероборона сбила БПЛА РФ, перепутав его с украинским

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Телеграм-канал «Невоенкор Курлаева»

Корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева показала, как белгородская тероборона сбила беспилотник Вооруженных сил Украины, но им оказался российский дрон за 10 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Накануне Курлаева опубликовала видео, на котором добровольцы из отряда «Барс» (фермер и автомеханик) в поле стреляют из автомата и ружья по БПЛА, после чего он на парашюте падает на землю. Один из бойцов заявил, что это был украинский разведывательный БПЛА самолетного типа «Фурия».

Позже российские провоенные Telegram-каналы сообщили, что сбитым БПЛА оказался дрон российской группировки «Север», и теперь бойцы теробороны должны им один беспилотник стоимостью более 10 млн рублей.

Курлаева сначала удалила публикацию, а затем признала ошибку и написала объяснительный пост.

По ее словам, неопознанный дрон двигался в сторону населенного пункта и по цели «работали» также и пограничники.

«А что им надо было стоять и смотреть?» — написала корреспондент в своем канале.

По данным «Осторожно, новости», после инцидента сбивших российских беспилотников бойцов отправят проходить интенсив по идентификации БПЛА.

Ранее в Башкирии перепутали самолет Ан-2 с дроном ВСУ.

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