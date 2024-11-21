Возбуждено дело против бойцов ВСУ, обстрелявших церковь в Курской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении солдат ВСУ, которые причастны к атаке на церковь в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

По данным пресс-службы, украинских военных и наемников подозревают в совершении преступления по статьям о совершении террористического акта и повреждении объекта культурного наследия.

По данным следствия, в середине ноября текущего года солдаты ВСУ и наемники с помощью артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня в селе Уланок Суджанского района атаковали «Ансамбль Церкви Рождества Христова». В результате обстрела объект был поврежден и частично разрушен.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских, расположенной в Курской области. В настоящий момент территория вокруг усадьбы оцеплена, специалисты работают над определением типа использованных ракет.

Ранее военкоры заявили об атаке ВСУ ракетами Storm Shadow по Курской области.