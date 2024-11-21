Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Возбуждено дело против бойцов ВСУ, обстрелявших церковь в Курской области

СК: возбуждено дело по факту обстрела церкви солдатами ВСУ в Курской области

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело в отношении солдат ВСУ, которые причастны к атаке на церковь в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

По данным пресс-службы, украинских военных и наемников подозревают в совершении преступления по статьям о совершении террористического акта и повреждении объекта культурного наследия.

По данным следствия, в середине ноября текущего года солдаты ВСУ и наемники с помощью артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня в селе Уланок Суджанского района атаковали «Ансамбль Церкви Рождества Христова». В результате обстрела объект был поврежден и частично разрушен.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских, расположенной в Курской области. В настоящий момент территория вокруг усадьбы оцеплена, специалисты работают над определением типа использованных ракет.

Ранее военкоры заявили об атаке ВСУ ракетами Storm Shadow по Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами