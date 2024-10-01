На камере военного ВСУ обнаружили видео расстрела мирных жителей Курской области

Российские силовики обнаружили кадры с доказательством расправы солдат ВСУ над жителями Курской области, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур РФ.

«На камере запечатлен момент убийства местных жителей. Судя по амуниции и внешнему виду, можно предположить, что это обычные бойцы ВСУ, занимающиеся разбоями и грабежами», — сообщил источник, уточнив, что в бардачке машины украинских солдат были найдены ювелирные украшения.

Издание утверждает, что в его распоряжении имеется указанное видео с расправой над жителями. На кадрах можно увидеть солдата ВСУ, который сначала предлагает кому-то выйти, а затем делает несколько прицельных выстрелов в противоположную часть комнаты, где находятся мужчина в инвалидном кресле и человек, лежащий у дивана.

1 октября стало известно, что ООН выпустила доклад о пытках российских военнопленных солдатами ВСУ. Солдаты рассказали об избиениях, а также угрозах расправой, физическим насилием и изнасилованием. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что против военных ВСУ, обстрелявших из танка мирных жителей, завели уголовное дело.