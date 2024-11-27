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В Италии рассказали о воюющих в ВСУ итальянцах из неофашистских организаций

Corriere della Sera: большинство итальянских наемников в ВСУ — неофашисты

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Большинство итальянских наемников, которые воюют в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоят в крайне правых неофашистских организациях. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

По ее данным, большая часть итальянских наемников — это активисты таких неофашистских организаций, как CasaPound. Их точное количество подсчитать сложно, поскольку они скрывают свое участие в конфликте на Украине, так как в Италии наемничество является уголовно наказуемым преступлением, отмечается в статье.

По словам автора, среди воюющих в составе ВСУ итальянцев есть люди, которые придерживаются левых и умеренных взглядов. Один из наемников рассказал газете, что украинской армии не хватает боеприпасов.

«У нас нет даже гранат, а русские хорошо сражаются и доминируют в воздухе», — сообщил он в беседе с изданием.

До этого стало известно, что литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс, воюющий в рядах ВСУ, проводил в социальной сети аукционы вещей, которые были вывезены из Курской области. В число «лотов» вошли аптечка с бинтом, балаклава, две бутылки водки, кокарды и звезды, набор рюмок с футляром, лотерейные билеты и купюра номиналом в 1000 рублей. Доходы от онлайн-аукционов наемник намеревался направить на поддержку Украины.

Ранее бойцы ВСУ пытались добить сдавшегося ВС РФ наемника из Британии.

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