Губернатор заявил об уничтожении дронов над Воронежской областью

Над Воронежской областью сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в одном из районов области обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:57 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. В настоящее время на месте происшествия организована работа оперативных служб, добавил губернатор.

В 1:08 Гусев сообщил, что в регионе отменили опасность атаки дронов.

Накануне Минобороны РФ заявило, что российские средства ПВО сбили 49 беспилотников Вооруженных сил Украины. Кроме того, была уничтожена украинская ракета «Нептун».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.