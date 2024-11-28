В районе хранилища зерна в селе Яблочное Сумской области, используемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) в качестве склада, был нанесен удар. Об этом РИА Новости сообщил координатор местного пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«В селе Яблочное взрывы были слышны в центре, в районе зернохранилища, используемого боевиками в качестве военного склада, на котором размещается часть всего того, что поставляется в село по железной дороге. Было видно задымление, но вторичной детонации не происходило», — сказал подпольщик.

Лебедев добавил, что также взрывы произошли в населенном пункте Николаевка со стороны сахарного завода. Помимо этого, по словам координатора подполья, в селе Писаревка зафиксировали удары беспилотниками в районе глиняного карьера.

Днем 28 ноября Лебедев сообщал, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по объекту в Харьковской области, который ВСУ использовали как станцию ремонта и хранилища боекомплектов. Подпольщик добавил, что еще один удар зафиксировали в Купянске в районе местного лесничества.

Ранее ВС России ударили по складам ВСУ в Хмельницком.