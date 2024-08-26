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В РФ упростили получение военных пенсий для защитников Донбасса

В России упростили оформление военных пенсий для жителей ДНР и ЛНР

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Правительство России по инициативе Генеральной прокуратуры утвердило упрощенную процедуру оформления заключений военно-врачебных комиссий, что дает возможность жителям ДНР и ЛНР, участвовавшим в защите Донбасса с 2014 года, получать военные пенсии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Изменения в законодательстве были вызваны обращением военнослужащего Народной милиции ДНР, который в 2020 году получил серьезное минно-взрывное ранение ног, но был признан инвалидом только по общему заболеванию. Это не позволяло ему претендовать на военную пенсию по инвалидности.

Сложность заключалась в том, что комиссия выдавала заключения согласно законодательству, действовавшему до присоединения ДНР к России. Теперь, после вмешательства Генпрокуратуры, вопрос установления связи между заболеваниями и травмами, полученными участниками защиты Донбасса с 2014 года, урегулирован соответствующим постановлением правительства РФ.

По информации прокуратуры, гражданину, обратившемуся в надзорное ведомство, уже были выданы необходимые документы для получения льготной пенсии.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года.

Ранее россиянам рассказали, кому положена двойная пенсия.

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