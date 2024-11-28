В США рассказали о «вооруженных до зубов» российских «морских чудовищах»

Главной целью советских тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 «Орлан» была борьба с ВМС США. Об этом заявил обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Брэндон Вайхерт.

«Эти звери бороздили открытое море, больше напоминая чудовищ из древней мифологии, чем военные корабли. Ощетинившиеся оружием, вооруженные до зубов, у них была одна миссия: если когда-нибудь начнется война между США и СССР, эти стальные левиафаны будут выслеживать американские авианосцы и топить их, прежде чем они смогут реально угрожать советским активам», — говорится в материале.

По словам Вайхерта, несмотря на то, что надводный флот ВМФ СССР был далеко не таким мощным в мировом масштабе, как ВМС США с их авианосным флотом, надводный флот Советского союза имел мощный военный инструмент в виде крейсера «Киров».

В августе главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев заявлял, что крейсер «Адмирал Нахимов» осенью 2024 года должен выйти в море на заводские ходовые испытания. Отмечалось, что передача судна российскому военно-морскому флоту состоится в 2025 году.

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