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Снайпер ВСУ пожаловался на тяжелую ситуацию на Красноармейском направлении

CS: украинский снайпер заявил о тяжелой ситуации на Красноармейском направлении

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Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Украинские военные столкнулись с тяжелой ситуацией под Красноармейском в Донецкой народной республике (ДНР) из-за регулярных атак ВС РФ и их преимущества в использовании дронов. Об этом заявил украинский снайпер с позывным «Призрак», пишет итальянская газета Corriere della Sera.

«Русские все время нападают. Кажется, у них бесконечное количество дронов, почти все из которых превосходят наши. Я не знаю, чем это закончится», — заявил он.

По словам снайпера, ситуация на Красноармейском направлении тяжелая.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с военными корреспондентами и блогерами, на которой сообщил о подготовке нового контрнаступления. Он признал, что ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается «тяжелой». По его словам, подразделения украинской армии отходили и оставляли позиции, а закрыть их было некем.

Ранее в СБУ рассказали о ситуации на Купянском направлении.

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