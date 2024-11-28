В Киевской области на инфраструктурном объекте нашли повреждения после взрывов

В Киевской области объект инфраструктуры получил повреждения после взрывов. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Какой именно объект поврежден, не уточняется. Агентство со ссылкой на местные власти добавило, что на объекте тушили пожар.

Утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, которая продлилась около трех часов. За это время в СМИ и соцсетях появились сообщения о взрывах в ряде городов, в том числе в Ивано-Франковске, Кропивницком, Луцке, Одессе, Ровно, Харькове, Хмельницком. Telegram-канал «Военная хроника» писал, что по Украине был нанесен массированный ракетный удар.

Позже министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что по всей стране ввели экстренные отключения света.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее более 500 тысяч жителей Львовской области остались без света после взрывов.