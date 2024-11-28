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В Луцке произошли несколько взрывов и отключения света

Мэр Луцка Полищук сообщил о нескольких прилетах по городу и отключениях света

В Луцке произошли несколько взрывов и отключения света. Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук в видеообращении к жителям, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам украинского чиновника, в городе произошло несколько взрывов, подробности о последствиях которых он не может рассказать до окончания воздушной тревоги. Тем не менее, Полищук уже сообщил о прекращении работы электротранспорта в городе и возможных перебоях интернет-сигнала и водоснабжения, а также сообщил о вводе в работу электрогенераторов. Также на этом фоне часть школьников были переведены на домашнее обучение. При этом в школах планируют открыть пункты обогрева и предоставлять возможность зарядить телефон всем желающим.

Утром 28 ноября в украинских городах Луцк и Ровно произошли взрывы. По данным «24 Канала», в Ровно на западе Украины после взрывов местами пропало электроснабжение.

Незадолго до этого СМИ писали о взрывах в Одессе и Кировограде (украинское название — Кропивницкий). На тот момент по всей Украине действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.

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