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Российские войска уничтожили ЗРК APKWS в Николаевской области

МО: ВС РФ с помощью дрона уничтожили ЗРК APKWS II в Николаевской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России с помощью FPV-дрона уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) APKWS II в районе Очакова Николаевской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых российский оператор FPV-дрона уничтожает пусковую установку зенитного ракетного комплекса APKWS II, установленную на базе бронеавтомобиля «Хамви» подразделения отдельного центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ в районе населенного пункта Очаков Николаевской области.

Также утром 28 ноября российский экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Кроме того, был нанесен удар по энергетической инфраструктуре в Николаевской области.

Взрывы зафиксировали в городе Николаеве на юге Украины, а также в Виннице и Хмельницком. Помимо этого, в Луцке и Ровно произошло несколько прилетов. В Ровенской области после прилетов начались проблемы со светом. Школы города перевели на дистанционку. Власти отметили, что в области 280 тыс. домохозяйств без электричества.

Ранее украинские операторы БПЛА сдались в плен вместе с аппаратурой и дроном.

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