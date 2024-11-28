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В российской армии появились помощники командующих округов по работе с верующими

РИА: в военных округах России ввели должности помощника по работе с верующими

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Максим Захаров/РИА Новости

В российской армии появилась должность помощника по работе с верующими военнослужащими. Об этом сообщил РИА Новости заместитель начальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил России Олег Веселков.

Веселков объяснил, что помощник по работе с верующими — это, по сути, духовник командующего, который постоянно рядом с ним на командном пункте, в войсках или на передовой. Он добавил, что в зоне СВО священнослужители стали работать с верующими военнослужащими индивидуально. Сейчас, по его словам, командиры соединений лучше понимают, зачем военным работать со священниками.

По его словам, кандидатуры уже подобраны и назначены, а святейший патриарх благословил святых отцов на такую должность. Он обратил внимание, что новая должность появилась по решению министра обороны Андрея Белоусова.

Ранее в зоне СВО освятили полевую часовню в День крещения Руси.

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