В зоне СВО освятили полевую часовню в День крещения Руси

В одном из воинских подразделений 1-й гвардейской Славянской бригады Южной группировки войск на передовой открыли и освятили полевую часовню. Об этом рассказал военнослужащий первой Славянской бригады священник Максим, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня у нас День крещения Руси князем Владимиром. Мы сегодня освящали часовню, которую назвали в честь этого святого, который собственно и основатель нашей всей сегодняшней государственности», — рассказал священнослужитель.

Отец Максим добавил, что в ходе службы был прочитан канон в честь святого князя Владимира. Священник отметил, что на сегодняшний день военнослужащие российской армии отчасти являются воинством князя, поскольку святой «собирал Россию по крупицам». Священнослужитель подчеркнул, что это то наследие, которое «следует беречь, собирать и сохранять».

Часовня была организована по инициативе командования бригады в зоне специальной военной операции на Украине, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Само помещение часовни сооружено из армейской палатки. Каждый боец, в перерыве между ратными делами, может обратиться к своей вере, помолиться, поставить свечку.

Споры о том, кем был князь Владимир, ведутся с давних времен. Исторические источники, повествующие о его свершениях, обрывочны и зачастую противоречат друг другу. Несмотря на это известно, что Владимир стал новгородским правителем в 970 году, затем захватил киевский престол в 978 году. В 988 году принял христианство по греческому обряду, после чего сделал его государственной религией Киевской Руси взамен славянскому язычеству. Князя прозвали Красно Солнышко, за его деятельность церковь причислила Владимира к лику святых, присвоив ему титул равноапостольного.

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