Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали два района Краснодарского края. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Этой ночью наши ПВО отразили очередную попытку террористической атаки на Краснодарский край — два района подверглись массированной атаке беспилотников», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:02 по московскому времени.

Кондратьев отметил, что в Славянске-на-Кубани обломки украинского дрона упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна.

«К сожалению, пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь, от госпитализации женщина отказалась», — продолжил он.

Кроме того, в одном из дворов получил повреждения автомобиль.

Еще один дом посекло осколками беспилотника в хуторе Чигрина Красноармейского района. Обошлось без пострадавших, подчеркнул губернатор.

На местах происшествий организована работа экстренных и оперативных служб, будет оказана помощь в восстановлении домов, добавил Кондратьев.

В ночь на 15 ноября два муниципалитета Краснодарского края также подверглись массированной атаке дронов. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что средства противовоздушной уничтожили десятки БПЛА в Крымском и Красноармейском районах. Кроме того, в Крымске обломки дронов упали на территорию четырех домов, повреждена крыша одного дома и авто. Обошлось без пострадавших.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Зеленский заявил о «рекордном количестве» беспилотников, выпущенных ВС РФ.