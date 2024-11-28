Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Генштабе ВС России заявили о передаче отрядам «Барс» тяжелого вооружения

Генштаб ВС РФ: добровольческие отряды «Барс» получили тяжелое вооружение

close
Алексей Майшев/РИА Новости

Добровольческие отряды «Барс» получили в 2024 году на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы. Об этом рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ), замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью изданию «Военные комиссариаты России».

По его словам, в июне 2024 года были внесены очередные изменения в организационно-штатную структуру добровольческих формирований в целях повышения огневой мощи отрядов.

Бурдинский подчеркнул, что в рамках инициативы в группы огневой поддержки и разведки включили должности операторов беспилотников, а в гранатометное отделение — должности огнеметчиков, которых оснащают легким пехотным огнеметом ЛПО-97.

17 ноября глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что более 40 депутатов различных уровней записались в ряды добровольческого подразделения «Барс-Крым».

Константинов отметил, что число добровольцев постоянно растет, а ранее вступившие в ряды проходят военную подготовку и осваивают необходимые навыки для ведения боя.

Ранее главы района и округа Белгородской области вступили в отряд «Барс-Белгород».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами