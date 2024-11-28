В Генштабе ВС России заявили о передаче отрядам «Барс» тяжелого вооружения

Добровольческие отряды «Барс» получили в 2024 году на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы. Об этом рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ), замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью изданию «Военные комиссариаты России».

По его словам, в июне 2024 года были внесены очередные изменения в организационно-штатную структуру добровольческих формирований в целях повышения огневой мощи отрядов.

Бурдинский подчеркнул, что в рамках инициативы в группы огневой поддержки и разведки включили должности операторов беспилотников, а в гранатометное отделение — должности огнеметчиков, которых оснащают легким пехотным огнеметом ЛПО-97.

17 ноября глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что более 40 депутатов различных уровней записались в ряды добровольческого подразделения «Барс-Крым».

Константинов отметил, что число добровольцев постоянно растет, а ранее вступившие в ряды проходят военную подготовку и осваивают необходимые навыки для ведения боя.

Ранее главы района и округа Белгородской области вступили в отряд «Барс-Белгород».