В Крыму более 40 депутатов записались в добровольцы

Более 40 депутатов различных уровней записались в ряды добровольческого подразделения «Барс-Крым». Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«В ряды добровольческого отряда «Барс-Крым» на сегодня вступили 41 депутат», — заявил он.

По словам главы Госсовета, представители Крыма доверяют российской армии, но в случае необходимости они будут готовы подставить плечо и выйти на защиту родного полуострова. Он добавил, что в ряды добровольческого подразделения входят депутат Госдумы, пять депутатов парламента республики, два председателя горсоветов, а также другие политики городского и сельского уровней.

Константинов отметил, что число добровольцев постоянно растет, а ранее вступившие в ряды проходят военную подготовку и осваивают необходимые навыки для ведения боя. По его словам, члены отряда «Барс-Крым» регулярно поставляют гуманитарную помощь и оказывают поддержку российским военным.

До этого депутат заксобрания Красноярского края и застройщик Захар Енджиевский заявил, что планирует уйти добровольцем в зону СВО. По его словам, контракт будет рассчитан на полгода, но его сумму он не знает, поскольку «идет не за деньгами». Свое решение Енджиевский назвал взвешенным и обдуманным, подчеркнув, что оно исходит из его гражданской позиции.

Ранее осужденный за коррупцию курганский экс-мэр ушел на СВО.